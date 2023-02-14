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Жители Огайо страдают от головных болей из-за последствий крушения поезда с химикатами

Происшествия
Жители Огайо страдают от головных болей из-за последствий крушения поезда с химикатами

Стали известны подробности серьезной техногенной катастрофы, которая случилась в штате Огайо, США. Местные жители страдают от головных болей и вынуждены покидать свои дома из-за последствий крушения поезда с химикатами, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на жителя города Палестина Натана Велеса.

По словам американца, городские власти призывают граждан вернуться в свои жилища, поскольку опасность миновала. При этом в помещениях до сих пор сохраняется удушливый запах химических веществ, у детей мужчины болят головы, также несовершеннолетним больно дышать.

Ранее стало известно, что в американском штате Огайо товарный поезд сошел с рельсов и загорелся. Состав перевозил опасные химикаты, в том числе ядовитый винилхлорид, сообщал RT.
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