Жители Огайо страдают от головных болей из-за последствий крушения поезда с химикатами

Стали известны подробности серьезной техногенной катастрофы, которая случилась в штате Огайо, США. Местные жители страдают от головных болей и вынуждены покидать свои дома из-за последствий крушения поезда с химикатами, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на жителя города Палестина Натана Велеса.
По словам американца, городские власти призывают граждан вернуться в свои жилища, поскольку опасность миновала. При этом в помещениях до сих пор сохраняется удушливый запах химических веществ, у детей мужчины болят головы, также несовершеннолетним больно дышать.
Ранее стало известно, что в американском штате Огайо товарный поезд сошел с рельсов и загорелся. Состав перевозил опасные химикаты, в том числе ядовитый винилхлорид, сообщал RT.