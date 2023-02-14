Центробанк РФ опубликовал официальные курсы валют на 15 февраля

Центральный банк РФ повысил курсы зарубежных валют к рублю на 15 февраля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте финансового регулятора.
Курс нацвалюты США увеличился по сравнению с предыдущим значением на 23,38 коп. и составил 73,86 руб. Европейская валюта выросла на 66,45 копейки — до 79,35 рубля за единицу.
Китайский юань оказался на отметке 10,82 руб. Это на 5,1 коп. выше прошлого уровня, следует из информации Банка России.
Посол Ирана в РФ ранее выступил с предложением использовать российский рубль в качестве основной расчетной валюты. Он указал на необходимость еще больше сократить сократить долю американского доллара в расчетах.