Суд в Ростовской области вынес приговор местному жителю, совершившему поджог военкомата

Согласно данным местного УФСБ, местный житель весной 2022 года вышел на связь с неизвестными лицами в сети, после чего получил предложение заработать несколько тысяч рублей за поджог административного здания.
В ночь с 13 на 14 мая 2022 года молодой человек в компании своего знакомого совершил поджог, после чего попытался скрыться. Было возбуждено уголовное дело по 213 и 167 статьям УК РФ. 15 мая мужчина был задержан.
14 февраля 2023 года суд вынес решение по делу. Мужчина был признан виновным в совершении преступлений и получил 4 года колонии общего режима.
Ранее жителя Югры приговорили к 12 годам лишения свободы за поджог военкомата, расценив его действия в качестве террористического акта.