Раде предложили заменить 8 марта на «День украинской женщины»

«До сих пор на государственном уровне определен выходным днем 8 марта — так называемый Международный женский день, установленный оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин. В противовес считаем более целесообразным отмечать «День украинской женщины» в дату рождения самой известной украинской писательницы и общественной деятельницы Леси Украинки, а именно 25 февраля. Зато в марте необходимо отметить память великого кобзаря Тараса Шевченко в день его рождения 9 марта», — заявили авторы законопроекта.