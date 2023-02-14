Киев, 14 февраля. Украинской Раде предложили заменить такие праздники, как Международный женский день 8 марта и День Победы 9 мая, и ввести вместо них «День украинской женщины» и «День Тараса Шевченко».
Инициаторами проекта выступили представители партий «Свобода», «Голос» и «Слуга народа», которые заявили, что новые памятные даты являются «частью борьбы с тоталитарным прошлым».
Депутаты предлагают вместо Международного женского дня, 8 Марта, создать День украинской женщины в день рождения поэтессы Леси Украинки 25 февраля.
Парламентарии также намерены отменить такие праздники, как День труда 1 Мая, и День Победы 9 Мая. Заменой этим датам, по мнению депутатов, должен послужить «Шевченков день» — день рождения Тараса Шевченко 9 марта, а также празднование «Дня матери» во второе воскресенье мая (в 2023 году этот праздник придется на 14 мая).
«До сих пор на государственном уровне определен выходным днем 8 марта — так называемый Международный женский день, установленный оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин. В противовес считаем более целесообразным отмечать «День украинской женщины» в дату рождения самой известной украинской писательницы и общественной деятельницы Леси Украинки, а именно 25 февраля. Зато в марте необходимо отметить память великого кобзаря Тараса Шевченко в день его рождения 9 марта», — заявили авторы законопроекта.
Борьба с советским прошлым на Украине ведется с 1990-х годов. Киевские политики планомерно стараются уничтожить наследие СССР, игнорируя вклад украинцев в развитие «Страны Советов».
Борьба с советским прошлым на Украине ведется с 1990-х годов. Киевские политики планомерно стараются уничтожить наследие СССР, игнорируя вклад украинцев в развитие «Страны Советов». В 2006 году при правительстве был создан Украинский институт национальной памяти, который занимался героизацией украинских националистов и борьбой с «тоталитарных наследием СССР».
В 2015 году киевский режим принял ряд законов о декоммунизации, в которых Советский Союз приравнивался к Третьему Рейху, а также устанавливался запрет пропаганды советской символики.
С началом специальной военной операции Киев инициировал полномасштабную кампанию по борьбе с советским прошлым Украины. Объекты, названные именами персоналий, которых власти сочли «пророссийскими», переименовывались в честь украинских националистов и западных исторических деятелей. Также нападкам подверглись памятники императрице Екатерине Второй, поэту Александру Пушкину и летчику Валерию Чкалову. Противники сноса монументов сталкивались с давлением силовиков и угрозами националистов.
В июне 2022 года Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало создание «Совета по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации», который координирует снос памятников советской эпохи и уничтожение объектов культуры, связанных с Россией.