Политолог Тышкевич обнажил истинный смысл визита главы МИД Венгрии Сийярто в Минск

Венгерское руководство пытается сыграть посредническую роль между Минском и лидерами Запада. Политолог Игорь Тышкевич на пальцах объяснил мотивы Будапешта в этом вопросе.
Ранее руководитель внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто прибыл с рабочим визитом в белорусскую столицу. На Западе прошла волна возмущений из-за того, что политик из страны, которая явно проявляет пророссийские настроения, отправился в Минск.
Однако по словам Тышкевича, в этой поездке зарыт более глубокий смысл. Его слова приводит «Украина.ру». В первую очередь аналитик отметил, что Будапешт хоть и стоит на стороне Москвы, но отказался выступать против военной помощи Запада Киеву.
«В условиях кризиса отношений с Брюсселем и сложностей восприятия позиции официального Будапешта для Венгрии важно нащупать свой функционал в текущем политическом клубке. <…> Украинско-российское направление занято. <...> Значит, надо искать другую нишу», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Минск и Будапешт против снабжения Украины вооружением. Об этом сообщили в белорусском МИД.