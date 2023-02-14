Политолог Тышкевич обнажил истинный смысл визита главы МИД Венгрии Сийярто в Минск

Однако по словам Тышкевича, в этой поездке зарыт более глубокий смысл. Его слова приводит «Украина.ру». В первую очередь аналитик отметил, что Будапешт хоть и стоит на стороне Москвы, но отказался выступать против военной помощи Запада Киеву.