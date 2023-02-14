Родину нельзя отобрать или перечеркнуть — Пригожин

Предприниматель Евгений Пригожин поделился своими размышлениями о том, что для него значит Родина.
Бизнесмен признался, что для него Родина — это место, где родились его отец, дед и прадед. Поэтому ее нельзя лишить и невозможно перечеркнуть.
«Родина — это там, где родились мой отец, мой дед, мой прадед. Родину нельзя отобрать или перечеркнуть. Есть Родина, а есть бюрократы-функционеры, в руках которых находятся судьбы людей. Люди погибают на войне, они погибают за Родину и никак не за бюрократов-функционеров», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее предприниматель высказал свое мнение о чиновниках, которые «дают указания из своих загородных клубов во время омолаживающих процедур». Пригожин заявил, что они пренебрегают героями, отдающими жизни, защищая Родину.