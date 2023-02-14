Организация «Форум свободной России» внесена в перечень нежелательных на территории России

Сотрудники пресс-службы Минюста России подчеркнули, что «Форум свободной России» являтся организацией, зарегистрированной в Литовской Республике. Она была внесена в перечень в соответствии с решением, принятым Генпрокуратурой России в конце января 2023 года. По мнению сотрудников правоохранительных органов, деятельность организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.