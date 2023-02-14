Публицист Чесноков: Украина — это тяжелый больной, который лежит под искусственной вентиляцией легких

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект, согласно которому на территории страны перестанут праздновать 8 марта, 1 мая и День Победы.
Вместо 8 марта украинцы будут отмечать «День украинской женщины» 25-го февраля, в день рождения поэтессы Леси Украинки. Еще одним выходным станет 9 марта – день рождения поэта Тараса Шевченко. Законопроект также предлагает отменить празднования Дня труда 1 мая и Дня Победы 9 мая. Вместо них внесут День памяти и примирения 8 мая.
Журналист Эдвард Чесноков, комментируя новость для ФАН, отметил, что с Тарасом Шевченко — «щирые украинцы вновь сочно плюнули в лицо» своему главному «адвокату в Евросоюзе» — Польше.
В доказательство публицист приводит стихотворение автора «Ляхам» («лях» — это как «хохол» или «кацап», уничижительный этноним).
«В этом классическом стихотворении, буквально, рассказывается, что когда украинцы были казаками, то у них все было хорошо, а потом пришли некие люди, всех между собой перессорили и "украинскую волю" забрали. Но кто, думаете, это были? Кобзарь в своем стихотворении дает однозначный ответ: поляки, а если конкретнее — "магнаты и ксензды" (то есть примерно те, кто управляет Речью Посполитой и сейчас). Так что на месте братьев-поляков я бы насторожился», — рассказал эксперт.
По мнению Чеснокова, Украина — это «тяжелый больной, который лежит под искусственной вентиляцией легких»: в советское время — насильственная передача в состав УССР территорий, никогда в нее не входивших; последние 9 лет — постоянная западная подпитка миллиардами долларов и боеприпасами.
«Без всего этого — больной нежизнеспособен. Вопрос лишь — рухнет ли Украина на дно одна, без Запада, либо же она, как черная вдова, утащит Запад за собой. Пытаясь помешать этому, левые глобалисты, управляющие Украиной, конструируют искусственную реальность, где "великая украинская культура", к которой, как теперь мы выяснили, относится даже армянин и русский имперец Айвазовский, регулярно перемогает "натиск с востока"», — отметил журналист.
Точно так же, по словам публициста, управляя СССР, тот же самый клан левых глобалистов точно так же конструировал искусственную реальность, где «победа социализма над загнивающим западом уже близка». А итог, считает эксперт, будет таким же, как и в 1991 году.
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