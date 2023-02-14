Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Путин назвал эффективность защиты прав и свобод россиян судами залогом развития страны

Общество
Путин назвал эффективность защиты прав и свобод россиян судами залогом развития страны

Эффективная защита прав и свобод граждан судами является залогом развития России, заявил президент страны Владимир Путин.

По его словам, права российских военнослужащих и их семей должны защищаться «всей силой закона». Таким мнением глава государства поделился в рамках совещания с судьями.

«Права российских военных и их семей должны быть защищены всей силой закона, суды должны тщательно рассматривать такие вопросы», — подчеркнул президент.

Ранее стало известно, что Владимир Путин может встретиться с представителями крупного бизнеса на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
владимир путин суд права и свободы россия военные
Военкоры ФАН
Лучшие в аду