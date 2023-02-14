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Уфимские врачи спасли проглотившего два огромных гвоздя мужчину

Общество

Житель Уфы на спор проглотил два гвоздя по восемь сантиметров длиной каждый и едва не умер от перфорации стенок кишечника. Заядлого спорщика спасли врачи Уфимской клинической больницы скорой помощи.

Уфимские врачи спасли проглотившего два огромных гвоздя мужчину

Чтобы извлечь гвозди, потребовалась сложнейшая операция и удаление части кишечника, сообщает российское информационное агентство «Провинция.ру».

Когда мужчина вызвал скорую помощь, он жаловался на тошноту, слабость и боли в животе. На рентгеновском снимке медики увидели в брюшной полости пациента два продолговатых предмета, расположенных крестообразно и связанных между собой. Компьютерная томограмма показала также нарушение целостности стенки кишечника.

Мужчина был экстренно прооперирован. Хирурги провели лапаротомию, в ходе которой были извлечены два гвоздя по 80 мм в длину и по 4 мм толщиной. Чтобы сохранить жизнь пациенту, пришлось удалить примерно половину толстой кишки. Мужчина рассказал медикам, что проглотил гвозди на спор. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
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