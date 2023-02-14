Уфимские врачи спасли проглотившего два огромных гвоздя мужчину

Житель Уфы на спор проглотил два гвоздя по восемь сантиметров длиной каждый и едва не умер от перфорации стенок кишечника. Заядлого спорщика спасли врачи Уфимской клинической больницы скорой помощи.
Чтобы извлечь гвозди, потребовалась сложнейшая операция и удаление части кишечника, сообщает российское информационное агентство «Провинция.ру».
Когда мужчина вызвал скорую помощь, он жаловался на тошноту, слабость и боли в животе. На рентгеновском снимке медики увидели в брюшной полости пациента два продолговатых предмета, расположенных крестообразно и связанных между собой. Компьютерная томограмма показала также нарушение целостности стенки кишечника.
Мужчина был экстренно прооперирован. Хирурги провели лапаротомию, в ходе которой были извлечены два гвоздя по 80 мм в длину и по 4 мм толщиной. Чтобы сохранить жизнь пациенту, пришлось удалить примерно половину толстой кишки. Мужчина рассказал медикам, что проглотил гвозди на спор. Сейчас его жизни ничего не угрожает.