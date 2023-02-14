Уфимские врачи спасли проглотившего два огромных гвоздя мужчину

Мужчина был экстренно прооперирован. Хирурги провели лапаротомию, в ходе которой были извлечены два гвоздя по 80 мм в длину и по 4 мм толщиной. Чтобы сохранить жизнь пациенту, пришлось удалить примерно половину толстой кишки. Мужчина рассказал медикам, что проглотил гвозди на спор. Сейчас его жизни ничего не угрожает.