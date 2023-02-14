Читателей WP возмутила истинная цель оказания помощи Украине со стороны США

По их мнению, американцы прикрываются оказанием помощи украинской армии, однако на самом деле они хотят разрушить экономику Европы, а также поставлять туда свой дорогой газ. Читатели отметили, что НАТО во главе с США заставляет европейские страны переоборудовать коммерческие заводы для производства оружия.