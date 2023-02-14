Читателей WP возмутила истинная цель оказания помощи Украине со стороны США

Читателей газеты The Washington Post возмутила истинная цель политики США, которую они прикрывают желанием помочь Украине.
По их мнению, американцы прикрываются оказанием помощи украинской армии, однако на самом деле они хотят разрушить экономику Европы, а также поставлять туда свой дорогой газ. Читатели отметили, что НАТО во главе с США заставляет европейские страны переоборудовать коммерческие заводы для производства оружия.
«Европейцам не нужны автомобили, поезда, холодильники, им нужны танки, бронетранспортеры и гаубицы», — саркастически отметил один из пользователей.
Некоторые читатели добавляли, что такое поведение со стороны США кажется циничным. Вашингтон уготовил для Украины судьбу Афганистана и Ирака.
«Украина разрушена, евро упал ниже плинтуса, а европейцы не могут позволить себе нормально жить. Десять раундов санкций навредили Европе гораздо больше, чем РФ», — подчеркнул комментатор.
Ранее глава минобороны ФРГ Борис Писториус усомнился в способности Украины выстоять в конфликте, пишет «Царьград».