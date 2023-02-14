Боевики убили более 20 мирных жителей на северо-востоке ДРК

Киншаса, 14 февраля. Боевики совершили серию нападений на мирных жителей в регионе Итури на северо-востоке ДРК.
В результате скоординированных атак радикалы из группировки «Сотрудничество для развития Конго» (CODECO) разграбили три деревни. Преступники сожгли дома и магазины, а также уничтожили медицинские учреждения в районе.
По данным спецпредставителя ООН Стефана Дюжаррика, боевики убили 21 человека. По словам чиновника, члены CODECO позиционируют себя как защитников племени ленду от сообщества хема и правительственных войск ДРК.
Радикалы действуют в провинции Итури. Согласно статистическим данным, на территории региона находятся крупные месторождения золота.
Ранее боевики из вооруженного формирования «Союзные демократические силы» (ADF) атаковали общину Макугве, расположенную на востоке Демократической Республики Конго. По данным местных властей, террористы убили 23 человека, еще трое считаются пропавшими без вести.