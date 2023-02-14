Небо Молдавии вновь открыли для полетов после запрета

Во вторник небо страны оказалось закрыто по соображениям безопасности, а все запланированные рейсы — отменены. Как ранее заявили в пресс-службе авиакомпании Air Moldova, расписание полетов претерпело изменения. Власти страны ситуацию пока никак не прокомментировали.