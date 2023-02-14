Небо Молдавии вновь открыли для полетов после запрета

Воздушное пространство Молдавии вновь открыто, а запрет на полеты отменен, сообщили местные СМИ.
Во вторник небо страны оказалось закрыто по соображениям безопасности, а все запланированные рейсы — отменены. Как ранее заявили в пресс-службе авиакомпании Air Moldova, расписание полетов претерпело изменения. Власти страны ситуацию пока никак не прокомментировали.
Президент Молдавии Майя Санду 13 февраля призвала парламент предоставить местным спецслужбам более широкие полномочия. По ее словам, оппозиция хочет сменить власть в стране.