В детских порошках России обнаружили токсичные вещества

Генеральный директор бренда косметики Pur Pur Ирина Розенбах сообщила о несоответствии стандартам качества целого ряда продукции некоторых производителей средств для ухода.
Она особо подчеркнула присутствие данной проблемы среди детских товаров бытового ухода, а именно стиральных порошков.
Розенбах заявила в интервью «РИА Новости» о наличии в составе порошков токсичного химического вещества бутилфенила метилпропионала, который в малых дозировках относительно безопасен для человека, однако превышение его дозировки может повлечь ухудшение физического состояния организма.
По словам генерального директора, данное химическое вещество запрещено в некоторых странах, но в России производители широко используют его даже в производстве детских стиральных порошков. Поскольку он является производным фенола, то его можно отнести к ядам, которые в большой концентрации негативно воздействуют на здоровье человека.