В детских порошках России обнаружили токсичные вещества

По словам генерального директора, данное химическое вещество запрещено в некоторых странах, но в России производители широко используют его даже в производстве детских стиральных порошков. Поскольку он является производным фенола, то его можно отнести к ядам, которые в большой концентрации негативно воздействуют на здоровье человека.