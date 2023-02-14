Российский военный фрегат пришвартовался в южноафриканском порту

Претория, 14 февраля. Российский военный фрегат «Адмирал Горшков» пришвартовался в порту южноафриканского города Кейптаун.
Корабль следует по курсу на Дурбан, в акватории которого пройдут учения военно-морского флота ЮАР, РФ и КНР. Судно встало на якорь, чтобы дозаправиться топливом и провизией.
Маневры «Моси» (с языка тсвана — «дым». — Прим. ФАН) стартуют 17 февраля и продлятся 10 дней. По словам представителей южноафриканской стороны, основной целью оперативных мероприятий является обмен опытом между моряками стран-участниц.
«Адмирал Горшков» оснащен противокорабельными ракетами «Циркон». По словам президента России Владимира Путина, комплекс не имеет аналогов в мире.
Ранее посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука позитивно оценила проведение совместных маневров в южноафриканской акватории Индийского океана. Несмотря на критику со стороны стран Запада, Претория намерена продолжать военное партнерство и сделать морские учения доброй традицией.