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Сахалинского студента обвинили в дискредитации ВС РФ из-за спора с преподавателем

Происшествия
Сахалинского студента обвинили в дискредитации ВС РФ из-за спора с преподавателем

Студента на Сахалине обвинили в дискредитации российских военнослужащих после того, как он поспорил с одним из преподавателей, нарушив при этом закон.

Как пишет сетевое издание RK News, в отношении 21-летнего студента второго курса Сахалинского морского колледжа возбудили административное дело по статье «О дискредитации Вооруженных сил РФ». Пререкаясь с преподавателем, фигурант выступал с критикой российской армии и СВО, кроме того, он в социальной сети опубликовал фотоколлаж с обсценной лексикой в адрес главы Российской Федерации.

Помимо этого, стражи закона на одной из страниц учебной тетради правонарушителя нашли надпись в поддержку военизированных националистических формирований Украины, уничтожающих население Донбасса. Теперь студенту грозит штраф в размере 50 000 рублей.
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