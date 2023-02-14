Сахалинского студента обвинили в дискредитации ВС РФ из-за спора с преподавателем

Как пишет сетевое издание RK News, в отношении 21-летнего студента второго курса Сахалинского морского колледжа возбудили административное дело по статье «О дискредитации Вооруженных сил РФ». Пререкаясь с преподавателем, фигурант выступал с критикой российской армии и СВО, кроме того, он в социальной сети опубликовал фотоколлаж с обсценной лексикой в адрес главы Российской Федерации.