«Шинник» выступил с заявлением после драки футболистов клуба с игроками «Миная» в Турции

Украинцы, узнав о заезде в отель клуба из Ярославля, решили устроить массовую провокацию. В частности, игроков «Шинника» заставляли петь украинский гимн и отвечать на вопросы по проводимой на территории страны специальной операции. Ярославцы заявили, что футболисты команды вступились за своего одноклубника.