«Шинник» выступил с заявлением после драки футболистов клуба с игроками «Миная» в Турции

Футбольный клуб «Шинник» из Ярославля выступил с официальным заявлением по поводу скандальной ситуации с участием российских футболистов. Игроки подрались с представителями украинского «Миная» в Турции.
Украинцы, узнав о заезде в отель клуба из Ярославля, решили устроить массовую провокацию. В частности, игроков «Шинника» заставляли петь украинский гимн и отвечать на вопросы по проводимой на территории страны специальной операции. Ярославцы заявили, что футболисты команды вступились за своего одноклубника.
«Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение», — говорится в сообщении на сайте клуба.
Кроме этого, стали известны дальнейшие планы «Шинника» на сбор в Турции. Футболисты в ближайшее время сменят отель. То же самое касается и игроков «Миная».