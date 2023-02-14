Боррель сообщил о новых поставках оружия Украине по линии Европейского фонда мира

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что новые поставки оружия Украине могут быть осуществлены по линии Европейского фонда мира.
Он отметил, что представит 20 февраля предложения по оказанию военной помощи Киеву с помощью фонда. Боррель добавил, что Евросоюз не может оплачивать из своего бюджета поставки летального вооружения украинским военным.
«Европейский фонд мира — это внебюджетный межправительственный фонд, и мы можем его использовать», — заявил он.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что передача западных истребителей Украине не будет означать прямого вовлечения блока в конфликт, пишет «Царьград».