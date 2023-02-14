Прокуратура проверит данные о высадке 11-летней девочки из автобуса в Красноярске

Краевая прокуратура проверит информацию о высадке 11-летней девочки из автобуса в Красноярске. В СМИ появились сообщения, что кондуктор на маршруте №85 попросила школьницу покинуть салон, поскольку та не смогла рассчитаться за проезд.
Все случилось 14 февраля. Согласно данным надзорного органа, у несовершеннолетней с собой была транспортная карта. По какой-то причине 11-летнему ребенку не удалось расплатиться через терминал, а наличных денег с собой не было. Сотрудница автобусного парка высадила школьницу.
Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, а также даст оценку действиям перевозчика на предмет соблюдения федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения и транспорта. В отношении тех, кто виновен в сложившейся ситуации, будут предприняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.