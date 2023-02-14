Прокуратура проверит данные о высадке 11-летней девочки из автобуса в Красноярске

Все случилось 14 февраля. Согласно данным надзорного органа, у несовершеннолетней с собой была транспортная карта. По какой-то причине 11-летнему ребенку не удалось расплатиться через терминал, а наличных денег с собой не было. Сотрудница автобусного парка высадила школьницу.