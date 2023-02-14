Эксперт Диденок: мошенники на маркетплейсах активизируются с приходом праздников и бедствий

Специалист подчеркнул, что переходить по ним нельзя, поскольку можно стать жертвой кражи персональных данных. Еще одной уловкой аферистов являются слишком большие скидки (до 90-95%). Кроме того, доверчивые граждане часто «попадаются» на удочку обещания якобы бесплатного продукта в честь праздников.