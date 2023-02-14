Эксперт Диденок: мошенники на маркетплейсах активизируются с приходом праздников и бедствий

Digital-продюсер Кирилл Диденок рассказал о самых популярных уловках мошенников на маркетплейсах. По словам эксперта, аферисты активизируются с приходом праздников и в периоды, когда мир переживает тревожные события. Доверчивых покупателей в таких случаях заманивают предложениями с более низкой ценой, сообщает «Газета.ру».
Для этого злоумышленники размещают в комментариях объявления с рекламой ресурсов, где якобы можно приобрести товар дешевле. Почти за всеми такими сообщениями скрываются мошенники, а внутри содержатся фишинговые ссылки, заявил основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Кирилл Диденок.
Специалист подчеркнул, что переходить по ним нельзя, поскольку можно стать жертвой кражи персональных данных. Еще одной уловкой аферистов являются слишком большие скидки (до 90-95%). Кроме того, доверчивые граждане часто «попадаются» на удочку обещания якобы бесплатного продукта в честь праздников.