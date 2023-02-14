Арестович назвал Путина самым цитируемым политиком в украинских СМИ

Экс-советник руководителя офиса украинского лидера Алексей Арестович сделал весьма сенсационное заявление относительно президента России Владимира Путина. Об этом стало известно 14 февраля.
По мнению бывшего чиновника, главу российского государства чаще всего цитируют в украинской прессе. Местные средства массовой информации не пропускают ни единого слова Путина. Соответствующее заявление Арестович сделал в ходе беседы с корреспондентом URA.RU.
«Попытка нервно следить за выступлениями и заявлениями Путина в очередной раз показывает, в каких сложных зависимых отношениях мы находимся с РФ. Путин по-прежнему самый цитируемый политик в Украине, как ни странно», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин вечером 14 февраля может провести международные переговоры по телефону.