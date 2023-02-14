Аналитик Багманов: на курс рубля влияет «геополитический фон»

При этом также растет добыча «черного золота»: по данным Минэнерго США, сланцевой нефти будет добыча вырастет до уровня 9,36 миллиона баррелей в сутки, что составляет рекордное значение. С другой стороны, предложение нефти снижается, поскольку РФ объявила о добровольном сокращении ее добычи с марта на 500 тысяч баррелей в сутки. Также излишки «черного золота» может взять на себя Китай, и, в условиях дефицита мощностей, уже ко второй половине года может создаться дефицит нефти.