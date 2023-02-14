Аналитик Багманов: на курс рубля влияет «геополитический фон»

Аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов рассказал о текущей ситуации на рынке: нефть, золото, рубль и доллар.
Нефть
По итогам торгов 13 февраля цены на нефть «закрылись» со снижением на 0,8% и опустились до отметки 85,70 долларов за баррель. Сегодня мы наблюдаем небольшое повышение — до 86 долларов за баррель. Негативом стали новости из США, где администрация Байдена заявила, что Вашингтон дополнительно продаст из стратегических резервов 26 миллионов баррелей в период с апреля по июнь текущего года.
При этом также растет добыча «черного золота»: по данным Минэнерго США, сланцевой нефти будет добыча вырастет до уровня 9,36 миллиона баррелей в сутки, что составляет рекордное значение. С другой стороны, предложение нефти снижается, поскольку РФ объявила о добровольном сокращении ее добычи с марта на 500 тысяч баррелей в сутки. Также излишки «черного золота» может взять на себя Китай, и, в условиях дефицита мощностей, уже ко второй половине года может создаться дефицит нефти.
В целом, надо отметить, что восходящая динамика цен на нефть сохраняется, и свой прогноз относительно достижения планки в 90 долларов за баррель мы оставляем в силе.
Золото
Золото по итогам вчерашнего дня «закрылось» снижением цены на 0,6% с достижением отметки 1853 долларов за тройскую унцию. Сегодня цены уже восстанавливаются к уровню 1860.
Участники рынка ждут данных по инфляции: если она окажется выше ожидаемых параметров, то это будет хорошо для доллара, но плохо для золота, поскольку в таком случае риторика ФРС может оказаться достаточно жесткой.
Рубль
Национальная валюта по итогам вчерашнего дня продолжила постепенное ослабление: доллар по отношению к ней вырос на 0,6%, поднявшись до отметки 73,85 рублей. На это, безусловно, влияет геополитический фон: обсуждается десятый пакет санкций ЕС против России, в который, как ожидается, будут включены ограничения в отношении четырех российских банков, а также еще 130 физических и юридических лиц.
Еще один неблагоприятный фактор: снижения экспорта, вызванное введением эмбарго на нефть и нефтепродукты из РФ. С другой стороны, постепенно приближается налоговый период, который традиционно поддержит рубль. В принципе, в ближайшее время национальная валюта может достигнуть верхней планки по отношению к американской: 75 рублей за доллар, однако останется при этом в пределах планки от 70 до 75.