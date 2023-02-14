В Бразилии продолжаются обыски у участников штурма правительственных зданий 8 января

Федеральная полиция получила восемь ордеров на превентивный арест и 13 ордеров на обыск, вынесенных Верховным судом. Рейды представляют собой шестой этап операции, начатой в прошлом месяце и направленной на выявление людей, которые участвовали, финансировали или поощряли беспорядки, в ходе которых толпа вторглась и разграбила конгресс, президентский дворец и Верховный суд.