В Бразилии продолжаются обыски у участников штурма правительственных зданий 8 января

Бразилиа, 14 января. Федеральная полиция Бразилии проводит новые рейды против подозреваемых в штурме правительственных зданий 8 января, организованном сторонниками экс-президента Жаира Болсонару. Об этом сообщают местные СМИ.
Федеральная полиция получила восемь ордеров на превентивный арест и 13 ордеров на обыск, вынесенных Верховным судом. Рейды представляют собой шестой этап операции, начатой в прошлом месяце и направленной на выявление людей, которые участвовали, финансировали или поощряли беспорядки, в ходе которых толпа вторглась и разграбила конгресс, президентский дворец и Верховный суд.
Подозреваемые, которые подверглись рейдам, находятся под следствием по обвинению в «нарушении закона с применением насилия, государственном перевороте, причинении квалифицированного ущерба, организации преступного сообщества, подстрекательстве, а также уничтожении и порче особо охраняемых объектов».
В ходе предыдущего этапа правоохранительные органы арестовали офицера военной полиции, который руководил операциями по обеспечению безопасности в столице 8 января, по подозрению в упущениях в планировании безопасности.
События 8 января потрясли Бразилию и воплотили в реальность опасения экспертов повторения сценария штурма Капитолия 6 января 2021 года в США. Тысячи радикальных сторонников Жаира Болсонару взяли штурмом Национальный конгресс, Федеральный верховный суд (STF) и президентский дворец в знак протеста против победы социалиста Лулы да Силвы на выборах в октябре 2022 года.
Генеральный директор Федеральной полиции Андрей Родригес заявил ранее, что «различные упущения, предположительно, преднамеренные, допущенные лицами, ответственными за общественную безопасность в столичном округе, способствовали террористическим актам».