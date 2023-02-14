Более 30 новых российских компаний начнут поставлять рыбную продукцию в Египет

В настоящее время в общей сложности 89 рыбоперерабатывающих предприятий или судов вошли в перечень экспортеров Министерства сельского хозяйства и мелиорации АРЕ. В сообщении добавлено, что Россельхознадзор работает над увеличением списка организаций, поставляющих свою продукцию на египетский рынок.