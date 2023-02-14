Более 30 новых российских компаний начнут поставлять рыбную продукцию в Египет

Москва, 14 февраля. Список российских предприятий, экспортирующих в Египет морепродукты, увеличился еще на 34 пункта. Об этом на днях сообщили в Россельхознадзоре.
«Право доступа на рынок указанной страны получили 34 российские организации по производству продукции из водных биоресурсов», — говорится в заявлении ведомства.
В настоящее время в общей сложности 89 рыбоперерабатывающих предприятий или судов вошли в перечень экспортеров Министерства сельского хозяйства и мелиорации АРЕ. В сообщении добавлено, что Россельхознадзор работает над увеличением списка организаций, поставляющих свою продукцию на египетский рынок.
Ранее посол России в Каире Георгий Борисенко рассказал, что Каир, несмотря на жесткое давление Запада, продолжает активно сотрудничать с Москвой. По словам дипломата, североафриканское государство сохраняет верность традициям дружбы с Россией, заложенным еще в середине прошлого века.