Певец Олег Газманов обнаружил необычное преимущество санкций Запада для артистов

Включение в санкционные списки Запада способно предоставить российским артистам неожиданное преимущество. Внимание на это обратил эстрадный певец, композитор и поэт Олег Газманов.
По словам народного артиста России, факт того, что на него наложили всевозможные санкции, никоим образом не отразился на посещаемости его концертов.
«У меня был концерт вчера в Королеве, до этого — в Самаре, Волгограде. И везде полные залы! Для меня это главное», — цитирует певца «МК».
Исполнитель хита «Есаул» также добавил, что нахождение в западных санкционных списках можно счесть преимуществам, поскольку это — своего рода «знак качества».