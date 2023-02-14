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Певец Олег Газманов обнаружил необычное преимущество санкций Запада для артистов

Шоу-бизнес
Певец Олег Газманов обнаружил необычное преимущество санкций Запада для артистов

Включение в санкционные списки Запада способно предоставить российским артистам неожиданное преимущество. Внимание на это обратил эстрадный певец, композитор и поэт Олег Газманов.

По словам народного артиста России, факт того, что на него наложили всевозможные санкции, никоим образом не отразился на посещаемости его концертов.

«У меня был концерт вчера в Королеве, до этого — в Самаре, Волгограде. И везде полные залы! Для меня это главное», — цитирует певца «МК».

Исполнитель хита «Есаул» также добавил, что нахождение в западных санкционных списках можно счесть преимуществам, поскольку это — своего рода «знак качества».
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