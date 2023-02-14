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На Украине решили «декоммунизировать» праздники

Политика
На Украине решили «декоммунизировать» праздники

В записке к документу авторы законопроекта пояснили, что мера направлена на «устранение коммунистических рудиментов во избежание экономических потерь».

Примечательно, что согласно проекту 9 мая из Дня Победы должно превратиться в «день примирения и памяти». Разработчики проекта пояснили, что считают День Победы отмечаемый на всем постсоветском пространстве многие десятилетия «танцами на костях».

Привычное гражданам СНГ 8 марта предлагают переместить на 25 февраля и отмечать день рождения Леси Украинки, а день трудящихся, отмечаемый 1 мая по всему миру, планируется перенести на 9 марта и отмечать день рождения Тараса Шевченко.

Ранее в рамках «декоммунизации» в Киеве снесли памятник советскому военачальнику Николаю Ватутину
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