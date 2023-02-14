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Депутаты Госдумы приняли закон о порядке назначения пенсий в новых регионах РФ

Экономика
Депутаты Госдумы приняли закон о порядке назначения пенсий в новых регионах РФ

В Госдуме РФ принят закон о выплате пенсий и социальных пособий гражданам новых субъектов страны, передает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

Закон начнет действовать с 1 марта текущего года. Все жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут перейти на общероссийский пенсионный возраст в течение десяти лет.

Чтобы оформить перерасчет суммы пенсий и пособий, необходимо обратиться в ответственные инстанции с соответствующим заявлением. Если после перерасчета сумма выплаты ниже среднего значения, то устанавливается доплата.
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