Депутаты Госдумы приняли закон о порядке назначения пенсий в новых регионах РФ

В Госдуме РФ принят закон о выплате пенсий и социальных пособий гражданам новых субъектов страны, передает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.
Закон начнет действовать с 1 марта текущего года. Все жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут перейти на общероссийский пенсионный возраст в течение десяти лет.
Чтобы оформить перерасчет суммы пенсий и пособий, необходимо обратиться в ответственные инстанции с соответствующим заявлением. Если после перерасчета сумма выплаты ниже среднего значения, то устанавливается доплата.