Руководитель Магаданского заповедника пойман с тушами лосей

В заповедной зоне Ольского округа в районе Кава-Челомджинского участка сотрудники полиции остановили одну из машин для внеплановой проверки. Правоохранители обнаружили в багажном отделении авто три разделанные туши сохатых, охота на которых в данный момент запрещена — лосихи в это время вынашивают детенышей.
В ходе обнаружения туш животных полиция выяснила, что одним из пассажиров авто был руководитель охраняемой заповедной зоны. Расследование выяснило, что никакого разрешения, подтверждающие законность деяния, не было предоставлено. Следственный комитет ведет расследование этого инцидента.
Данная ситуация привлекла внимание губернатора Магаданской области Сергея Носова:
«Считаю, что такие нарушения нужно пресекать на корню, а преступления против природы на территории заповедника являются особо тяжкими», — прокомментировал эту ситуацию Носов в своем Telegram-канале.
Губернатор также отметил, что ситуация взята под его «личный контроль».