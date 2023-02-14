Руководитель Магаданского заповедника пойман с тушами лосей

В заповедной зоне Ольского округа в районе Кава-Челомджинского участка сотрудники полиции остановили одну из машин для внеплановой проверки. Правоохранители обнаружили в багажном отделении авто три разделанные туши сохатых, охота на которых в данный момент запрещена — лосихи в это время вынашивают детенышей.