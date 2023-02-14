ДПС Волгоградской области работает в усиленном режиме из-за снегопада

Из-за ухудшения погоды трассы региона патрулируют дополнительные наряды ДПС, сообщает сетевое издание «МК в Волгограде». Сотрудники ГИБДД напоминают водителям об особенной внимательности на дорогах в условиях плохой видимости и скользкого покрытия. Инспекторы также просят тех, кто за рулем, соблюдать дистанцию, скоростной режим и не совершать резких маневров.