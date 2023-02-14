ДПС Волгоградской области работает в усиленном режиме из-за снегопада

В Волгоградской области продолжаются обильные снегопады. Из-за непогоды на дежурство вышли дополнительные наряды дорожно-патрульной службы.
Ухудшающиеся погодные условия приводят к осложнению дорожной обстановки на трассах Волгоградской области. Как сообщают в региональном главке МВД, снег прогнозируется на всех направлениях.
Из-за ухудшения погоды трассы региона патрулируют дополнительные наряды ДПС, сообщает сетевое издание «МК в Волгограде». Сотрудники ГИБДД напоминают водителям об особенной внимательности на дорогах в условиях плохой видимости и скользкого покрытия. Инспекторы также просят тех, кто за рулем, соблюдать дистанцию, скоростной режим и не совершать резких маневров.