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ДПС Волгоградской области работает в усиленном режиме из-за снегопада

Общество

В Волгоградской области продолжаются обильные снегопады. Из-за непогоды на дежурство вышли дополнительные наряды дорожно-патрульной службы.

ДПС Волгоградской области работает в усиленном режиме из-за снегопада

Ухудшающиеся погодные условия приводят к осложнению дорожной обстановки на трассах Волгоградской области. Как сообщают в региональном главке МВД, снег прогнозируется на всех направлениях.

Из-за ухудшения погоды трассы региона патрулируют дополнительные наряды ДПС, сообщает сетевое издание «МК в Волгограде». Сотрудники ГИБДД напоминают водителям об особенной внимательности на дорогах в условиях плохой видимости и скользкого покрытия. Инспекторы также просят тех, кто за рулем, соблюдать дистанцию, скоростной режим и не совершать резких маневров.
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