Движение легкового транспорта по левой стороне Крымского моста восстановят к концу февраля

Движение легкового транспорта и автобусов по левой стороне Крымского моста будет в скором времени восстановлено. Об этом заявили представители пресс-службы Росавтодора на своем канале в мессенджере Telegram.
Подчеркивается, что специалисты Росавтодора уже завершили укладку первого асфальтобетона на новых пролетах Крымского моста. Перед началом работ эксперты высушили и прогрели полотно, чтобы обеспечить оптимальное сцепление между асфальтобетоном и поверхностью пролетов. В дальнейшем сотрудники Росавтодора намерены установить барьерное ограждение и нанести термопластиковую разметку. Движение по левой стороне моста для легковых автомобилей и автобусов планируют восстановить к концу текущего месяца.