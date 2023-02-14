Движение легкового транспорта по левой стороне Крымского моста восстановят к концу февраля

Подчеркивается, что специалисты Росавтодора уже завершили укладку первого асфальтобетона на новых пролетах Крымского моста. Перед началом работ эксперты высушили и прогрели полотно, чтобы обеспечить оптимальное сцепление между асфальтобетоном и поверхностью пролетов. В дальнейшем сотрудники Росавтодора намерены установить барьерное ограждение и нанести термопластиковую разметку. Движение по левой стороне моста для легковых автомобилей и автобусов планируют восстановить к концу текущего месяца.