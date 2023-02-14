Бондарев: РФ в случае поставок боевых самолетов Украине уничтожит их за несколько месяцев

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) способны за два-три месяца уничтожить все самолеты, которые Запад может передать Украине.
Таким мнением с ТАСС поделился глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Он отметил, что Россия в случае поставок боевых самолетов Украине уничтожит их все за считанные месяцы.
«Наша ПВО работает прекрасно. Все, что поставят, выбьем в ближайшие два-три месяца. Они их должны освоить еще», — заявил он.
Бондарев добавил, что украинским пилотам потребуется еще минимум год, чтобы научиться пилотировать полученные от Запада истребители.
Ранее стало известно, что США могут передать Украине самолеты F-16, если конфликт затянется. Примечательно, что еще совсем недавно американцы категорически отказывались от этой идеи, пишет «Царьград».