Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Пензе четверо мужчин стали фигурантами дела о диверсии после поджога на железной дороге

Происшествия
В Пензе четверо мужчин стали фигурантами дела о диверсии после поджога на железной дороге

Четверо жителей Пензы ответят перед судом по делу о диверсии, повлекшей причинении существенного имущественного ущерба. Как сообщил источник в СК, речь идет о мужчинах, которые за денежное вознаграждение совершили серию поджогов на железной дороге.

Напомним, в декабре прошлого года Пензенский линейный отдел МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. 13 февраля Самарский следственный отдел на транспорте переквалифицировал дело на диверсию. Его фигурантами являются четверо местных жителей.

Максимальным наказанием по этой статье является лишение свободы сроком до 20 лет.
пенза поджог железная дорога
Военкоры ФАН
Лучшие в аду