Спасатели в Подмосковье эвакуировали из запертой квартиры сломавшую ногу пенсионерку

Приехавшие на место вызова специалисты в присутствии полицейского, используя шанцевый инструмент, взломали входную дверь и вошли в квартиру. В одной из комнат спасатели нашли лежащую на полу женщину, после аккуратно зафиксировали ее на носилках и перенесли в машину скорой помощи. У пенсионерки предварительно диагностировали «перелом шейки бедра», саму ее отвезли в Луховицкую ЦРБ, добавил начальник пожарной части.