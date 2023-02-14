Спасатели в Подмосковье эвакуировали из запертой квартиры сломавшую ногу пенсионерку

Пожарные из части №229 Московской областной противопожарно-спасательной службы в горокруге Луховицы вскрыли дверь квартиры, в которой лежала нуждающаяся в медпомощи пожилая дама. Об этом уведомили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».
Как пишет сайт infoce-klin.ru, в единую службу экстренной помощи «Система-112» позвонил гражданин и рассказал, что не может войти в квартиру к своей пожилой матери, которая не выходит на связь и не принимает телефонные звонки, сообщил руководитель части Валерий Осипов.
Приехавшие на место вызова специалисты в присутствии полицейского, используя шанцевый инструмент, взломали входную дверь и вошли в квартиру. В одной из комнат спасатели нашли лежащую на полу женщину, после аккуратно зафиксировали ее на носилках и перенесли в машину скорой помощи. У пенсионерки предварительно диагностировали «перелом шейки бедра», саму ее отвезли в Луховицкую ЦРБ, добавил начальник пожарной части.