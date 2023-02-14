Жители Байконура могут получить выплату за участие в спецоперации на Украине

Жителям Байконура рассказали о возможности получить единовременную денежную выплату в случае их добровольного участия в спецоперации на Украине. Сообщение об этом появилось на сайте прокуратуры космического комплекса.
Речь идет о 260 тысяч рублях, положенных всем мобилизованным в зону СВО, включая добровольцев, передает Lenta.
В прокуратуре уточнили, что для получения выплаты необходимо подписать контракт. С момента поданного заявления в управление социальной защиты, деньги будут перечислены на счет добровольца в течение 20 рабочих дней.