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Жители Байконура могут получить выплату за участие в спецоперации на Украине

Армия
Жители Байконура могут получить выплату за участие в спецоперации на Украине

Жителям Байконура рассказали о возможности получить единовременную денежную выплату в случае их добровольного участия в спецоперации на Украине. Сообщение об этом появилось на сайте прокуратуры космического комплекса.

Речь идет о 260 тысяч рублях, положенных всем мобилизованным в зону СВО, включая добровольцев, передает Lenta.

В прокуратуре уточнили, что для получения выплаты необходимо подписать контракт. С момента поданного заявления в управление социальной защиты, деньги будут перечислены на счет добровольца в течение 20 рабочих дней.
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