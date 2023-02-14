Россия и Боливия установили расчеты в национальных валютах

Посол Российской Федерации в Боливии Михаил Леденев сообщил о введении денежного оборота во взаиморасчетах между Россией и Боливией в национальных валютах. Такое решение позволит существенно снизить риски и облегчить работу российских компаний с боливийскими партнерами в условиях санкций.
Как сообщает «РИА Новости», дипломат отметил чрезвычайно важную роль деятельности и усилий посольства в развитии двустороннего банковского сотрудничества между странами. Еще 2022 году начались консультации в формате видеосвязи между руководствами центральных банков России и Боливии. Результатом достигнутых договоренностей стало открытие прямых корреспондентских счетов в национальных валютах между банками «Газпром» и «Union».
Леденев подчеркнул важность такого шага. Также он заявил о снижении барьеров для работы российских компаний благодаря такому действию.