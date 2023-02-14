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В Петербурге анонсировали установку памятника принцу Ольденбургскому на Литейном проспекте

Общество
В Петербурге анонсировали установку памятника принцу Ольденбургскому на Литейном проспекте

Памятник принцу Ольденбургскому установят на Литейном проспекте в Петербурге. Об этом сообщил главврач Мариинской больницы Анатолий Завражнов.

Специалист объявил о намерении восстановить историческую справедливость. По словам Завражнова, памятник уже отлит и появится напротив медучреждения. Установка монумента приурочена к 220-летнему юбилею Мариинской больницы, передает газета «Петербургский дневник».

Принц Ольденбургский — внук Павла I. Он был попечителем больницы на протяжении более 40 лет — в период с 1839 по 1881 год.
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