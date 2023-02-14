Джаралла: Европа показала нечеловеческое лицемерие отказом помочь Сирии после землетрясения

Отказ в помощи Сирии после недавнего землетрясения ярко демонстрирует лицемерие Европейского мира. Таким мнением в эксклюзивной беседе с ФАН поделился крымский политолог Владимир Джаралла.
Ряд государств континента действительно не оказали никакой помощи пострадавшей стране. Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объясняет нежелание вмешиваться бушующей в регионе гражданской войной и «диктаторским режимом Башара Асада».
Другие просто проигнорировали сирийскую катастрофу. Единственными, кто вызвался участвовать в спасательных операциях стали Россия и Беларусь. Меж тем, весь остальной мир задействован в Турции.
По словам собеседника ФАН, это историческая традиция Европы, основанная на расизме:
«Если посмотреть на то, какими методами устанавливалась колониальная империя, как европейцы входили в различные территории, захватывали их, и что с ними потом происходило, все становится понятно. А если еще и учесть то, что источником того благосостояния, которое Европа пытается представить, как некий результат своих исключительных качеств, по сути является гибель целых цивилизаций и культур, объяснить это оказывается намного проще».
И все, кто когда-либо выступал против такого подхода Европы к построению ее империй, теперь считаются врагами буквально на биологическом уровне. Поэтому попытки Европы предстать неким «Градом на холме», совершенным обществом, говорят о ее глубочайшем лицемерии Запада.
«Когда возникает реальная угроза их благополучию, они не только не собираются делиться своим богатством, но и будут яростно уничтожать тех, кто вообще поставит вопрос о пересмотре системы. И, к сожалению, многострадальный сирийский народ познал это на себя в полной мере. Сам конфликт, который перерос в гражданскую войну, стал таковым только из-за помощи и поддержки из-за рубежа», — объяснил политолог.
В дальнейшем вмешательство Запада каждый раз не только не уменьшало, но и усиливало страдания сирийцев. Циничное и невероятное по своей жестокости отношение к происходящему со стороны европейцев подтверждает, что ничего за много столетий не изменилось, добавил он.
«Что касается помощи Турции, тут у них совершенно другое отношение. Не стоит забывать, что эта страна является членом НАТО. Другой момент — наличие армии и теснейшие экономические связи. Кроме того, и понимание того, что Турция посредник в поставках энергетики. Поэтому Анкара оказался более удобным медийным поводом для того, чтобы демонстрировать свое стремление помогать.
Землетрясение магнитудой 7,8 баллов началось утром 6 февраля в турецком городе Гащиантеп, что рядом с границей с Сирией. Днем последовали другие толчки, магнитудой 7,6. Стихия нанесла серьезный ущерб как Сирии, так и Турции.