Джаралла: Европа показала нечеловеческое лицемерие отказом помочь Сирии после землетрясения

В дальнейшем вмешательство Запада каждый раз не только не уменьшало, но и усиливало страдания сирийцев. Циничное и невероятное по своей жестокости отношение к происходящему со стороны европейцев подтверждает, что ничего за много столетий не изменилось, добавил он.