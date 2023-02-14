Турецкие эксперты предупредили об угрозе мощного землетрясения в Стамбуле

Землетрясения же в один миг привели к катастрофическим последствиям для экономики страны. По прогнозам Турецкой конфедерации предпринимательства и бизнеса, стихия нанесла ущерб жилым районам на сумму около 70,8 млрд долларов. Порядка 41 тысячи зданий в десяти пострадавших провинциях государства разрушены или находятся в аварийном состоянии. Ущерб, нанесенный инфраструктуре Турции, включая дороги и электросети, а также больницам, и школам, может привести к тому, что дефицит бюджета республики в этом году превысит 5,4% ВВП по сравнению с официальным прогнозом в 3,5%.