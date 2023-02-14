Турецкие эксперты предупредили об угрозе мощного землетрясения в Стамбуле

Ученые заявляют, что мегаполис с населением 16 миллионов человек должен быть готов к мощному землетрясению.
По мнению экспертов, турецкий мегаполис Стамбул должен начать готовиться к мощному землетрясению, которое может произойти с высокой вероятностью, и мобилизовать все доступные ресурсы для спасения жизней людей. Об этом сообщает канал Al Jazeera со ссылкой на опрошенных экспертов.
Более 31 000 человек погибли и 80 000 получили ранения в результате землетрясений магнитудой 7,8 и 7,6 с эпицентром в городе Кахраманмараш, которые произошли с интервалом всего в несколько часов 6 февраля. Подземные толчки затронули десять провинций Турции и унесли жизни тысяч людей в Сирии. Число погибших продолжает расти. Жертвы все еще остаются под завалами разрушенных зданий.
Большинство государств незамедлительно оказали помощь потерпевшим бедствие Турции и Сирии. Спасательные службы, в том числе и России, до сих пор работают над устранением завалов и ищут выживших. Масштабная катастрофа поставила вопрос о готовности к землетрясению в Стамбуле — деловой и туристической столице Турции, в которой проживает около 16 миллионов человек. Ученые говорят, что мегаполису угрожает неминуемая угроза сильных подземных толчков, возможно, многократных.
Ученые видят выход из ситуации
Профессор геологии Турецкого технического университета Йылдыз Сукру Эрсой прокомментировал прогноз относительно катаклизмов в регионе.
«Благодаря исследованиям мы знаем, насколько сильно линия Северо-Анатолийского разлома перемещается каждый год. Движение линии разлома приведет к напряженности, которая вызовет землетрясение. Однако невозможно точно знать, когда это произойдет», — заявил ученый.
Геолог отметил, что линия разлома под Мраморным морем способна вызвать два землетрясения силой более 7 баллов за один год. Турция расположена в регионе, который укрывает несколько тектонических плит, и подземные толчки гораздо более вероятны на границах между плитами.
Согласно официальным данным, в 2021 году Стамбул произвел 30,4% валового внутреннего продукта Турции, что делает его центром экономической активности в стране. В мегаполисе также находятся важные производственные объекты. В случае, если они будут повреждены в результате мощного землетрясения, это нанесет серьезный ущерб промышленному сектору Турции.
Йылдыз Сукру Эрсой отметил:
«Сильная сейсмическая активность, затронувшая Стамбул и остальную часть страны, должна быть в центре внимания властей».
Специалисты считают, что Стамбулу следует разработать комплексный план действий при возможной стихии, а также укрепить инфраструктуру: подготовить городские правительственные учреждения, больницы, военные базы и здания пожарной службы, чтобы экстренное реагирование было готово к развертыванию сразу после землетрясения. Во время сейсмической активности на прошлой неделе некоторые недавно построенные здания рухнули, что привело к крупным скандалам и начавшимся расследованиям в области коррупции в строительной сфере.
Турция в кризисе
Катастрофа, унесшая жизнь десятков тысяч людей, также ввергла Турцию в новый виток кризиса, из которого страна не может выбраться уже давно. По итогам 2022 года инфляция, по официальным данным, составила 64,3%. Валютный и долговой кризисы в Турции тянутся уже не один год.
Экономика государства проходила через сложный период в 2016-2017 годах после попытки военного переворота. Турецкая лира последовательно ослабевает с 2017 года. Это вызвало значительное снижение популярности президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. В 2018 году лира достигла очередного минимума после того, как действующий тогда президент США Дональд Трамп удвоил пошлины на алюминий и сталь из Турции. Далее новый масштабный кризис в ноябре 2021 года еще более втянул республику в сложную ситуацию.
Землетрясения же в один миг привели к катастрофическим последствиям для экономики страны. По прогнозам Турецкой конфедерации предпринимательства и бизнеса, стихия нанесла ущерб жилым районам на сумму около 70,8 млрд долларов. Порядка 41 тысячи зданий в десяти пострадавших провинциях государства разрушены или находятся в аварийном состоянии. Ущерб, нанесенный инфраструктуре Турции, включая дороги и электросети, а также больницам, и школам, может привести к тому, что дефицит бюджета республики в этом году превысит 5,4% ВВП по сравнению с официальным прогнозом в 3,5%.
Непонятна ситуация с выборами президента страны, которые должны пройти в мае 2023 года. Нет сомнений, что бедствие окажет влияние на процесс плебисцита и дальнейшую обстановку в Турции. Эксперты отмечают, что шансы Эрдогана на победу зависят от его собственной инициативности и энергичности.
Сегодня же Турция в прямом смысле слова лежит в руинах. Страну, помимо экономического, вероятно, ждет политический кризис. Однако все едины во мнении, что необходимо немедленно принять меры по подготовке к другим, возможно, не менее масштабным землетрясениям и быть готовыми к устранению последствий.