Тело 58-летнего сторожа нашли после пожара на строительной площадке в центре Волгограда

На строительной площадке в центре Волгограда возник пожар. Накануне утром там загорелся жилой вагончик.
Прибывшие сотрудники пожарно-спасательного отряда справились с огнем. Однако вагончик выгорел почти полностью, сообщает «Волгоградская правда». После тушения пожара на территории строительной площадки было найдено тело мужчины 1965 года рождения.
Пока известно лишь, что он работал на объекте сторожем. В настоящее время сотрудники отдела судебно-медицинской экспертизы устанавливают причину смерти мужчины. Проводится соответствующая проверка с целью установления всех обстоятельств и подробностей происшедшего.