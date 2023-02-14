Тело 58-летнего сторожа нашли после пожара на строительной площадке в центре Волгограда

Пока известно лишь, что он работал на объекте сторожем. В настоящее время сотрудники отдела судебно-медицинской экспертизы устанавливают причину смерти мужчины. Проводится соответствующая проверка с целью установления всех обстоятельств и подробностей происшедшего.