Поэт Анна Долгарева: поэту или актеру необязательно быть умным

Молодая звезда русской поэзии, военный корреспондент, член Союза писателей России, автор шести поэтических сборников Анна Долгарева рассказала в пресс-центре медиагруппы «Патриот», что она пережила, работая военным корреспондентом в Донбассе.
Литературный мир впервые услышал об Анне Долгаревой в 2014 году, когда ее талант разглядел один самых из известных российских писателей Захар Прилепин. Тогда он сделал с ней большое интервью в RT, познакомив зрителей с ее проникновенными стихами, наполненными душевной болью и любовью к своей Родине. По профессии Анна Долгарева журналист, работает военным корреспондентом в Донецкой и Луганской народных республиках.
Поэт отметила рост интереса россиян к поэзии. По ее словам, до начала СВО поэтические произведения на тему борьба Донбасса за свободу не пользовались популярностью, и чтобы издать сборник своих стихов, приходилось издавать его на свои деньги или на премию по итогу участия в литературном конкурсе. Сейчас ситуация начала меняться, издательства стали проявлять больше заинтересованности, поскольку появился спрос на поэзию у читателей.
«Я никогда не сталкивалась с отказом в публикации, у меня до начала СВО вышло 7 книг. Уже с 2015 года я издавалась в толстых журналах, в периодике, рядом с такими поэтами как Игорь Караулов, Мария Ватутина, Дмитрий Артис и другими», — рассказала Анна Долгарева.
Отношение к поэтам, пишущим на патриотические темы, в литературных кругах РФ разные. Есть даже откровенно проукраинские литературные деятели, отметила она.
«Например, поэт Виталий Пуханов, он сейчас вошел в экспертный совет главной молодежной премии страны "Лицей", и он прямо говорит, что Z-поэзию на конкурс не допустит, что он здесь стоит, чтобы закрывать большую литературу своей упитанной грудью от Z-поэзии. Я прочитала это высказывание у Пуханова и порадовалась за Россию: у нас действительно свободная страна, если литературный чиновник, член экспертного совета премии "Лицей" может допускать такие высказывания», — заявила Анна Долгарева.
По ее мнению, присутствие разных позиций в литературных кругах, возможность литераторам свободно выражать свою точку зрения по любым вопросам, нивелирует доводы зарубежных недругов о страшной России, кровавом режиме и прочей лжи сбежавших на Запад либералов.
Творческие люди, которые не поддерживают свою страну в текущих обстоятельствах, по ее словам, просто одурманены западной пропагандой или не хотят понимать суть происходящих событий. Чтобы понимать, нужно вникать в проблематику, знакомиться с происходящим напрямую в зоне СВО, а не черпать информацию из соцсетей, отметила она.
«Я бы не стала недооценивать фактор идеологии. В конце концов, многие поэты, многие деятели искусства просто не умны. Поэту или актеру необязательно быть умным, умный актер, скорее, исключение чем правило. Многие из них думают, что нужно быть за все хорошее, против всего плохого, вспоминают что-то из Мандельштама, и послушно ненавидят Россия», — пояснила Анна Долгарева.
Отношение поэта к жизни и творчеству сильно изменилось, после того как она стала военным корреспондентом и побывала на полях сражений на Донбассе. Особенно пронзительно она почувствовала горечь неудач и поражений во время отступления российских войск из Харьковской области, откуда родом поэт.
«Это было чудовищно тяжело. Это не было каким-то "договорняком", как любят утверждать в Телеграмме. Я была там регулярно, снимала репортажи, писала, и знаю, что там произошло. Наши ребята держали фронт, когда число украинцев превосходило число наших ребят в 3-4 раза. И когда в сентябре пошло наступление с восьмикратным превосходством противника, наши ребята продолжали героически стоять, но сдержать фронт стало сложно, поэтому отступление действительно сохранило жизни наших солдат», — рассказала Анна Долгарева.
Поэт посвятила трагическим событиям осени 2022 года много стихов. Но сейчас в ее стихах появилась больше позитива, потому что она увидела, как окрепла армия России после проведенной частичной мобилизации. По ее словам, в нашей стране появился хорошо подготовленный резерв, который справится с любой военной задачей.
«Наши подразделения прошли обкатку в период затишья. Мобилизованные бойцы прошли обучение в реальных условиях, и сейчас у нас есть достаточно подготовленная армия», - заявила Анна Долгарева.
Армия России, считает она, способна и защитить свою страну, и решить поставленные перед ней задачи.