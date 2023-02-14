Поэт Анна Долгарева: поэту или актеру необязательно быть умным

Поэт отметила рост интереса россиян к поэзии. По ее словам, до начала СВО поэтические произведения на тему борьба Донбасса за свободу не пользовались популярностью, и чтобы издать сборник своих стихов, приходилось издавать его на свои деньги или на премию по итогу участия в литературном конкурсе. Сейчас ситуация начала меняться, издательства стали проявлять больше заинтересованности, поскольку появился спрос на поэзию у читателей.