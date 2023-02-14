Режиссера Абдрашитова похоронят на Троекуровском кладбище 16 февраля

Режиссера Вадима Абдрашитова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Траурное мероприятие состоится 16 февраля.
Как сообщил Союз кинематографистов России, церемония прощания пройдет в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Проводить режиссера в последний путь можно 16 февраля с 11:00 по московскому времени.
«Приносим соболезнования родным и близким Вадима Юсуповича», — говорится в сообщении Союза.
Похороны пройдут на Троекуровском кладбище в этот же день, сообщил источник ТАСС.
Абдрашитов ушел из жизни 12 февраля. Автору фильмов «Остановился поезд» и «Поворот» было 78 лет.