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Режиссера Абдрашитова похоронят на Троекуровском кладбище 16 февраля

Общество
Режиссера Абдрашитова похоронят на Троекуровском кладбище 16 февраля

Режиссера Вадима Абдрашитова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Траурное мероприятие состоится 16 февраля.

Как сообщил Союз кинематографистов России, церемония прощания пройдет в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Проводить режиссера в последний путь можно 16 февраля с 11:00 по московскому времени.

«Приносим соболезнования родным и близким Вадима Юсуповича», — говорится в сообщении Союза.

Похороны пройдут на Троекуровском кладбище в этот же день, сообщил источник ТАСС.

Абдрашитов ушел из жизни 12 февраля. Автору фильмов «Остановился поезд» и «Поворот» было 78 лет.
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