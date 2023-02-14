Василий Кашин: Для ВСУ будет проблематично организовать наступление в любой точке фронта

Он напомнил, что «любое военное столкновение всегда несет угрозу эскалации», и предостерег от постоянного «повышения ставок» в вопросе предоставления вооружений Украине. По его мнению, «каждый шаг должен быть взвешен». Ранее Писториус сообщил, что у него нет никакой уверенности в том, что Украина сможет вернуть Донбасс и Крым.