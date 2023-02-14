Василий Кашин: Для ВСУ будет проблематично организовать наступление в любой точке фронта

По данным западных СМИ, в последнее время США усилили давление на Киев, чтобы добиться от него «значительных успехов на поле боя», пока поставки военной помощи от США и их союзников растут. Как сообщил ФАН военный аналитик Василий Кашин, на данном этапе организовать успешное наступление будет проблематично для ВСУ.
Как сообщило накануне издание The Washington Post, по мере приближения первой годовщины начала спецоперации РФ на Украине официальные лица Америки все чаще говорят украинским лидерам, что «настал критический момент, чтобы изменить траекторию военных действий».
«Несмотря на обещания поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», американские чиновники говорят, что недавние пакеты помощи от Конгресса и союзников США являются «лучшим шансом» для Киева, чтобы изменить ход военных действий. Многие члены Палаты представителей, возглавляемой республиканцами, уже пообещали отказаться от поддержки Украины. А долгосрочный аппетит Европы к финансированию военных действий остается неясным», — пишет издание.
При этом отмечается, что в сфере помощи Киеву «Конгресс дал Белому дому больше, чем он просил», но это было в период руководства демократов в Палате представителей и Сенате.
«Мы попытаемся внушить украинцам, что мы не можем делать все и навсегда», — сказал источник в Госдепартаменте. По его словам, в Белом доме «очень твердо считают», что будет трудно и далее получать такой же уровень экономической помощи от Конгресса. «Столько, сколько потребуется», относится к масштабам конфликта, но не относится к сумме помощи», — добавил источник.
Напомним, в администрации Байдена считают, что «критический момент наступит этой весной», когда Россия пойдет в наступление, а Украина попытается начать контрнаступление с целью вернуть утраченные территории.
«Администрация Байдена работает с Конгрессом, чтобы утвердить еще 10 миллиардов долларов прямой бюджетной помощи Киеву. А также объявит об еще одном крупном пакете военной помощи на следующей неделе», — отметила The Washington Post.
Как сообщил по этому поводу ФАН военный эксперт, директор Центра комплексных международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, теперь Украине будет крайне нелегко повторить успехи осенней наступательной кампании.
«Все, что пишется в американских СМИ по поводу будущих планов ВСУ — это, как правило, военная пропаганда. Исходя из открытой информации, можно сделать вывод, что украинцы, возможно, в обозримом будущем попытаются повторить успех стратегии, использованной ими прошлой осенью, — предположил аналитик. — Тогда украинская армия разнообразными силами, неся огромные потери, отчаянно удерживала линию фронта. Параллельно в тылу они готовили отборные ударные соединения, которые затем были брошены в контрнаступление, и прорвали оборону российских сил в Харьковской области. Есть все признаки того, что концентрация сил ВСУ в некоторых районах происходит и сейчас».
По мнению военного аналитика, возможный переход ВСУ в контрнаступление будет связан с освоением основных западных танков, а также другого нового вооружения, поставки которого ожидаются от НАТО.
«Тем не менее, я думаю, что это — вопрос нескольких месяцев. Получение западной военной техники, доставка ее к линии фронта, а также обучение военных ВСУ ею пользоваться — это не быстрые процессы. Но, все равно, организовать успешное наступление на каком-то из ключевых направлений украинцам будет нелегко, — пояснил Василий Кашин. — Дело в том, что относительный успех предыдущих контрнаступлений ВСУ был связан только с крайне низкой численностью российских сил на отдельных участках фронта. До проведения мобилизации в РФ, наши войска численно уступали украинским в 4-5 раз. При таком подавляющем превосходстве в людях, украинские удары по отдельным, самым незащищенным направлениям, приносили некий результат».
Аналитик отметил — при всем громком «победном» пиаре, относительно удачные действия ВСУ всегда приводили лишь к занятию территорий, без разгрома войск РФ, и, в целом, с минимальным ущербом для нашей армии.
«Сейчас, после проведения мобилизации, Россия способна обеспечить достаточно высокую плотность обороны с точки зрения живой силы. Кроме того, армия РФ очень тщательно подготовила оборонительные рубежи на всех возможных направлениях украинского удара. Так что провести успешное наступление может быть для ВСУ достаточно проблематично. А говорить о конкретных направлениях возможного удара украинской армии сейчас просто некорректно», — заключил Василий Кашин в беседе с ФАН.
Напомним, как заявил 14 февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус в рамках очередной встречи в формате «Раммштайн», он не ожидает скорого окончания военных действий на Украине. И не видит перспектив быстрой победы одной из сторон.
«Я думаю, что окончания военной спецоперации в краткосрочной перспективе не ожидается. Скорой победы я тоже не вижу», — сообщил Писториус.
Он напомнил, что «любое военное столкновение всегда несет угрозу эскалации», и предостерег от постоянного «повышения ставок» в вопросе предоставления вооружений Украине. По его мнению, «каждый шаг должен быть взвешен». Ранее Писториус сообщил, что у него нет никакой уверенности в том, что Украина сможет вернуть Донбасс и Крым.