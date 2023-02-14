Военкор Анна Долгарева посетовала на отсутствие хороших фильмов о СВО для молодежи

Военный корреспондент и поэтесса Анна Долгарева приняла участие в организованной Медиагруппой «Патриот» пресс-конференции, где порассуждала на тему того, как российская молодежь относится к спецоперации на Украине.
Отвечая на вопрос, можно ли посредством кино правильно подавать молодежи информацию о СВО, поэтесса подчеркнула, что с такими фильмами в России дела обстоят плохо.
«У нас до сих пор нет ни одного фильма, который взлетел и выстрелил, но это беда не только фильмов про СВО, а в целом российского кинематографа», — посетовала она.
Говоря об отношении молодежи к СВО, Долгарева отметила, что ранее у нее был концерт, после которого она час раздавала автографы людям, половине из которых было 20-25 лет. Это привело военкора к мысли, что с молодежью в России все хорошо.