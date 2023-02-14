Пассажирский автобус столкнулся с инкассаторским автомобилем на севере ЮАР

Претория, 14 февраля. Пассажирский автобус врезался в инкассаторский грузовик в южноафриканской провинции Вхембе на севере страны.
По словам сотрудников полиции, прибывших на место аварии, машина врезалась в фургон для перевозки наличных. От столкновения автомобиль с туристами упал с моста в реку.
По предварительным данным, жертвами аварии стали 20 человек. Более 60 получили ранения и доставлены в больницу.
Сотрудники частной скорой помощи заявили, что из-за сложности некоторых полученных травм количество погибших может вырасти. Водолазы продолжают поиски тел туристов, пропавших без вести.
Южно-Африканская Республика является лидером по количеству жертв в результате дорожно-транспортных происшествий. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, главными причинами столкновений являются плохое качество дорожного покрытия и низкий уровень подготовки водителей.
Ранее в аварии на территории штата Гаутенг пострадали 18 человек. Владелец автомобиля не справился с управлением, вследствие чего пикап перевернулся.