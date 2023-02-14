Замглавы МИД России Богданов и посол Судана Сиррадж обсудили развитие взаимовыгодного сотрудничества

В ходе встречи дипломаты обсудили вопросы двухстороннего взаимовыгодного сотрудничества в сфере торговли и экономики, а также гуманитарной направленности. Речь шла о реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Хартум 9 февраля.