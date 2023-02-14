Замглавы МИД России Богданов и посол Судана Сиррадж обсудили развитие взаимовыгодного сотрудничества

Москва, 14 февраля. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла республики Судан Мохаммеда Сирраджа. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.
В ходе встречи дипломаты обсудили вопросы двухстороннего взаимовыгодного сотрудничества в сфере торговли и экономики, а также гуманитарной направленности. Речь шла о реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Хартум 9 февраля.
Стороны обменялись мнениями по актуальной ближневосточной и африканской проблематике. Представители России и Судана подтвердили значимость дальнейшего внешнеполитического взаимодействия двух стран.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее посетил Хартум в рамках своего североафриканского турне. Министр провел ряд встреч с официальными лицами Судана, где обсуждались актуальные вопросы, интересующие обе стороны.