Невролог Баскова поделилась способами борьбы с головной болью без таблеток

Методами борьбы с головной болью без использования таблеток поделилась кандидат медицинских наук, невролог Таисия Баскова.
Специалист рекомендовала прогуляться, заняться физкультурой, вовремя поесть или выпить воды при слабо нарастающей головной боли. Справиться с недугом можно и благодаря осознанному управлению стрессом, для чего требуется работа с психотерапевтом или психологом, пишет «Газета.RU».
Однако если боль резко нарастает и начинает пульсировать, невролог призвала не ждать. В таких случаях лучше выпить таблетку, убеждена Баскова.