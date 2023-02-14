Невролог Баскова поделилась способами борьбы с головной болью без таблеток

Специалист рекомендовала прогуляться, заняться физкультурой, вовремя поесть или выпить воды при слабо нарастающей головной боли. Справиться с недугом можно и благодаря осознанному управлению стрессом, для чего требуется работа с психотерапевтом или психологом, пишет «Газета.RU».