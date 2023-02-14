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Невролог Баскова поделилась способами борьбы с головной болью без таблеток

Общество
Невролог Баскова поделилась способами борьбы с головной болью без таблеток

Методами борьбы с головной болью без использования таблеток поделилась кандидат медицинских наук, невролог Таисия Баскова.

Специалист рекомендовала прогуляться, заняться физкультурой, вовремя поесть или выпить воды при слабо нарастающей головной боли. Справиться с недугом можно и благодаря осознанному управлению стрессом, для чего требуется работа с психотерапевтом или психологом, пишет «Газета.RU».

Однако если боль резко нарастает и начинает пульсировать, невролог призвала не ждать. В таких случаях лучше выпить таблетку, убеждена Баскова.
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