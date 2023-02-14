Предпосылок для окружения противника в северных районах Бахмута нет — Пригожин

Информация о том, что сотрудники ЧВК «Вагнер» окружили украинскую армию на севере Бахмута (Артемовска) не соответствует действительности. По словам предпринимателя Евгения Пригожина, там сейчас идут тяжелейшие бои.
Ранее в Сети появились слухи о том, что «музыканты» заблокировали 1,5 тысячи бойцов ВСУ в северной части этого населенного пункта. Бизнесмен признался, что не понимает, откуда берется такая чепуха. Противник, по его словам, активизируется по всем направлениям, ежедневно подтягивая от 300 до 500 новых солдат. Артиллерийский огонь не только не умолкает, но и, наоборот, усиливается. В северной части Бахмута идут тяжелейшие бои, и ни о каком окружении не может быть и речи, уточнил Пригожин.
«Никаких предпосылок для окружения противника в северных районах нет. Штурмуется дом за домом, квадратный метр за квадратным метром. Идет тяжелейшая боевая работа. Откуда берутся рассказы о каком-то окружении? Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление, перемалывание. Работает мясорубка. Чтобы мясорубка исправно работала — невозможно вдруг взять и начать праздник праздновать. Праздника не будет в ближайшее время. Поэтому рассуждать и деморализовать всех своими несбывшимися обещаниями абсолютно нет никакого смысла», — приводит заявление предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин посетовал на то, что в Сети создается ложное впечатление о ситуации в Бахмуте. В связи с чем он призвал всех желающих взять в руки автоматы и бежать «хватать за задницу окруженного противника».