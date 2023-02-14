Предпосылок для окружения противника в северных районах Бахмута нет — Пригожин

Ранее в Сети появились слухи о том, что «музыканты» заблокировали 1,5 тысячи бойцов ВСУ в северной части этого населенного пункта. Бизнесмен признался, что не понимает, откуда берется такая чепуха. Противник, по его словам, активизируется по всем направлениям, ежедневно подтягивая от 300 до 500 новых солдат. Артиллерийский огонь не только не умолкает, но и, наоборот, усиливается. В северной части Бахмута идут тяжелейшие бои, и ни о каком окружении не может быть и речи, уточнил Пригожин.