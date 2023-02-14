«Мы воюем не с Киевом, а с НАТО»: политолог Перенджиев объяснил суть встречи «Рамштайн-9»

Военный политолог Перенджиев считает, что в НАТО лишь используют запросы Киева, чтобы поставлять вооружения своим людям на Украине.
Поставки западного вооружения Киеву переназначены не ВСУ, а кадровым солдатам НАТО, воюющим против России, считает политолог, доцент кафедры РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Военный эксперт подчеркнул, что разговоры о снарядном голоде в украинских войсках не соответствуют действительности и направлены на дезинформацию российских сил.
14 февраля началась девятая встреча представителей НАТО в формате «Рамштайн» в Брюсселе. Ожидается, что на ней Киев запросит дополнительные боеприпасы и самолеты западных моделей. Ранее секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что киевский режим расходует снаряды намного быстрее, чем страны Запада могут их производить, и после года конфликта запасы военного блока сильно истощились. В результате Альянс на текущий момент только планирует расширить производство боеприпасов — однако на это могут уйти годы.
«Никакого снарядного голода у ВСУ нет, — уверен Перенджиев. — Все эти выступления со стороны Столтенберга ставят задачей ввести в заблуждение российскую сторону. Все об этом прекрасно знают на Западе».
Перенджиев раскритиковал формат «Рамштайн» за его фальшивую суть. Военный эксперт напомнил, что механизм поставок западного оружия на Украину является «очень непрозрачным» и может скрывать за собой махинации и перепродажу снаряжения третьим странам.
«Задача здесь не только чтобы всем необходимым обеспечить ВСУ, но и в том, чтобы часть этого вооружения можно было пустить налево. Почему налево? Когда говорят о поставках вооружения на Украину, то почему-то все ограничивается какими-то заявлениями. Пусть в «Рамштайне» принимается какое-то решение, — заявил политолог. — Но нужно обратить внимание вот на что: нет никаких четких правовых документов. Допустим, о договоре между Украиной и НАТО о поставках вооружения и военной техники. О таком договоре вообще не ведется речь. На основе чего производятся поставки? На основе каких-то заявлений Столтенберга и решений в «Рамштайне». Нет никакой дорожной карты поставок вооружения. Ничего этого нет».
Политолог считает, что поставленное Киеву оружие стран НАТО пойдет на вооружение военнослужащих из государств североатлантического блока, воюющих в рядах ВСУ.
«У меня лично складывается впечатление, что если речь идет о поставках вооружения и военной техники — якобы по просьбе украинской стороны — то на самом деле никакой просьбы там нет. Это такая дымовая завеса. Речь идет о другом. Речь идет о том, чтобы поставлять оружие и технику военнослужащим НАТО на Украине. Их там, наверное, уже больше в рядах так называемых ВСУ, чем самих украинцев, — предположил Перенджиев.
Это подтверждают официальные представители ДНР и ЛНР. Речь идет о разношерстном составе: там уже англичане, французы, немцы и болгары. Говорят, что якобы это наемники. Это никакие не наемники. Это военнослужащие НАТО. И вместе с военнослужащими НАТО должна прибывать и натовская техника».
Перенджиев призвал представителей экспертного сообщества и СМИ не игнорировать присутствие западных военных на Украине и поднимать эту проблему публично.
«Нам, как экспертному сообществу и СМИ, не нужно обманывать себя (относительно того), с кем мы уже на самом деле воюем. Сейчас пришло осознание, что сами ВСУ по своей сути разгромлены. ВСУ как таковых уже нет, и техники нет украинской, которая у них была. Теперь в их рядах стоят натовцы с натовским оружием, — и мы воюем с НАТО», — заявил политолог.
Восьмая встреча министров обороны стран НАТО состоялась 20 января на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии. По предварительным итогам совещания Запад, планирует поставить Украине несколько сотен единиц бронетехники, артиллерийских орудий, самолетов и других систем вооружения. В дальнейшем к этому списку добавили боевые танки.