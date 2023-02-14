«Мы воюем не с Киевом, а с НАТО»: политолог Перенджиев объяснил суть встречи «Рамштайн-9»

«Задача здесь не только чтобы всем необходимым обеспечить ВСУ, но и в том, чтобы часть этого вооружения можно было пустить налево. Почему налево? Когда говорят о поставках вооружения на Украину, то почему-то все ограничивается какими-то заявлениями. Пусть в «Рамштайне» принимается какое-то решение, — заявил политолог. — Но нужно обратить внимание вот на что: нет никаких четких правовых документов. Допустим, о договоре между Украиной и НАТО о поставках вооружения и военной техники. О таком договоре вообще не ведется речь. На основе чего производятся поставки? На основе каких-то заявлений Столтенберга и решений в «Рамштайне». Нет никакой дорожной карты поставок вооружения. Ничего этого нет».