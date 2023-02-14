В Хакасии трое школьников отравились электронными сигаретами

Управление Роспотребнадзора по Хакасии сообщило, что поступила информация о троих несовершеннолетних детях, которые отравились, покурив «вейпы» в одной из школ Абакана.
Школьники обратились за медицинской помощью после употребления содержащих никотин смесей. На вопрос, где была приобретена никотиновая жидкость для вейпа, школьники отвечать отказались. Детей госпитализировали для наблюдения за состоянием их здоровья.
В Хакасии с начала этого года было зарегистрировано уже пять случаев отравления детей после курения электронных сигарет