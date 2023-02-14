Украинские библиотеки в 2022 году уничтожили более 20 миллионов книг на русском языке в рамках так называемой политики «дерусификации».
В украинских средствах массовой информации сообщили о продолжении борьбы с русской культурой посредством уничтожения произведений авторов, являющихся патриотами России и поддерживающими российскую внешнюю политику. Также украинская «борьба» направлена на русскоязычную литературу, выпущенную издательствами, которые внесены в санкционные списки Киевским режимом.
Летом 2022 года начался новый этап политики Украины по обеспечению государственного функционирования украинского языка. Согласно соответствующему закону должностные лица, предприниматели, работники предприятий, чиновники и иные лица наказываются штрафом за использование русского языка.