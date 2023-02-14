На Украине уничтожают книги на русском языке

В украинских средствах массовой информации сообщили о продолжении борьбы с русской культурой посредством уничтожения произведений авторов, являющихся патриотами России и поддерживающими российскую внешнюю политику. Также украинская «борьба» направлена на русскоязычную литературу, выпущенную издательствами, которые внесены в санкционные списки Киевским режимом.